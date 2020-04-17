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21:47 (мск), источник: ТАСС

Президент Бразилии предложил открыть границы страны

Жаир Болсонару признал, что решение о закрытии границ с Парагваем и Уругваем было бессмысленным, потому что это невозможно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 17.04
Источник: AFP 2020

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил открыть границы страны с соседними государствами, несмотря на пандемию коронавируса. О соответствующей инициативе политик заявил в пятницу в ходе церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения.

«Я полагаю, что необходимо открыть границы, мы, конечно, обсудим это с министрами. Почему закрыта граница с Парагваем? Там сухопутная граница, контролировать которую возможности нет. То же самое с Уругваем», — заявил глава государства. По его мнению, принятие самого решения при отсутствии возможности обеспечить его выполнение не имело смысла.

В середине марта в связи с распространением эпидемии коронавируса на южноамериканском континенте Бразилия объявила о закрытии сухопутного трансграничного сообщения с соседними государствами. Исключение было сделано только для лиц, проживающих в приграничных зонах, а также для перемещения товаров между странами. В конце месяца был введен полный запрет на въезд иностранцев. Срок действия первых таких ограничений истекает 19 апреля, другие продолжают действовать вплоть до конца месяца.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 17.04
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