Путин перенес публикацию деклараций чиновников о доходах

Чиновники и парламентарии должны представить декларации о доходах и имуществе за прошлый год до 1 августа включительно, следует из указа Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Перенос сроков связан с «ограничительными и иными мероприятиями», введенными
По закону, высокопоставленные госслужащие должны сдавать декларации ежегодно до 1 апреля.
Позднее Песков сообщил, что декларации будут опубликованы в установленный законом срок. Сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.