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22:37 (мск), источник: Forbes

Путин перенес публикацию деклараций чиновников о доходах

Путин продлил до августа срок, в который чиновники должны отчитаться о своих доходах, расходах и имуществе. Кремль сообщал, что сам Путин уже сдал декларацию.

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22:51 (мск)Песков рассказал, с чем связан указ Путина о переносе подачи деклараций
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 17.04
Источник: Reuters

Чиновники и парламентарии должны представить декларации о доходах и имуществе за прошлый год до 1 августа включительно, следует из указа Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Перенос сроков связан с «ограничительными и иными мероприятиями», введенными из-за коронавируса.

По закону, высокопоставленные госслужащие должны сдавать декларации ежегодно до 1 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта сообщил, что Путин и сотрудники администрации Кремля уже подали декларации. «Все нормы выполняются и все декларации в администрации президента поданы, ибо госслужащие обязаны это делать по закону», — сказал он (цитата по ТАСС).

Позднее Песков сообщил, что декларации будут опубликованы в установленный законом срок. Сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

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