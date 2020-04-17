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22:57 (мск), источник: ТАСС

Зеленский: выборы в Донбассе пройдут после возврата Киеву контроля над границей с Россией

В то же время прописанный в Минских соглашениях порядок предусматривает сначала проведение выборов в Донбассе.

Источник: AP 2020

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что выборы в Донбассе должны состояться после возврата границы с Россией под контроль киевских властей, что противоречит Минским соглашениям.

«Мы хотим видеть большой результат. Большой результат — вернем наши территории, вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там [в Донбассе] пройдут выборы», — заявил президент в пятницу в эфире телеканала «Украина».

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«Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего, — добавил он. — Для меня главное — выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы».

В то же время прописанный в Минских соглашениях порядок предусматривает сначала проведение выборов в Донбассе, после чего региону предоставляется особый статус, и лишь затем должна состояться передача украинской стороне участка границы с Россией.

И Россия, и республики Донбасса неоднократно указывали на недопустимость нарушения Минских соглашений. В частности, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что это является большой проблемой.

«Подписавшись под целым рядом обязательств, которые Украина должна выполнить в рамках реализации Комплекса мер, Зеленский, видимо, исходя из внутриполитической конъюнктуры, делает подобного рода заявления, которые настораживают», — сказал постпред РФ, указав, что Зеленский в этом вопросе отходит от основополагающих принципов соблюдения международных договоренностей. «Это действительно внушает очень много тревог. Особенно на фоне уточненной дорожной карты, которая была согласована всеми, включая господина Зеленского, в Париже», — подчеркнул дипломат.

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В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ.

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