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00:31 (мск), источник: РИА Новости

Техас с понедельника начнет снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Штат Техас первым в США начнет с понедельника снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Соответствующие указы подписал в пятницу губернатор штата Грег Эбботт.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 218 332 +79 569
Скончалось148 654 +5 919
Выздоровело565 876 +25 192
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 17.04
Источник: AFP 2020

Накануне рекомендации по «открытию» штатов обнародовал президент Дональд Трамп. Главным критерием названа отрицательная динамика заболеваемости и смертности от COVID-19. Однако окончательное решение принимают власти штатов.

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Первым шагом станет открытие парков, но при соблюдении ряда требований: посетители обязаны будут носить маски, не приближаться к друг другу ближе, чем на 180 сантиметров, не собираться в группы более пяти человек.

Со среды снимаются некоторые требования для больниц по части вместимости и персонального защитного оборудования и материалов, которые были введены в марте.

С 24 апреля в штате начнется частичное открытие магазинов розничной торговли по временной схеме: продавцы обязаны будут доставлять товары до машины или дома клиента, чтобы минимизировать контакт с ним.

Вместе с тем, школы и другие учебные заведения пока будут закрыты.

По данным на утро пятницы, в Техасе было выявлено более 17,2 тысячи случаев COVID-19, умерли более 400 человек.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 17.04
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