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Техас с понедельника начнет снимать ограничения, введенные из-за COVID-19
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Штат Техас первым в США начнет с понедельника снимать ограничения, введенные
Накануне рекомендации по «открытию» штатов обнародовал президент Дональд Трамп. Главным критерием названа отрицательная динамика заболеваемости и смертности от COVID-19. Однако окончательное решение принимают власти штатов.
Первым шагом станет открытие парков, но при соблюдении ряда требований: посетители обязаны будут носить маски, не приближаться к друг другу ближе, чем на 180 сантиметров, не собираться в группы более пяти человек.
Со среды снимаются некоторые требования для больниц по части вместимости и персонального защитного оборудования и материалов, которые были введены в марте.
С 24 апреля в штате начнется частичное открытие магазинов розничной торговли по временной схеме: продавцы обязаны будут доставлять товары до машины или дома клиента, чтобы минимизировать контакт с ним.
Вместе с тем, школы и другие учебные заведения пока будут закрыты.
По данным на утро пятницы, в Техасе было выявлено более 17,2 тысячи случаев COVID-19, умерли более 400 человек.