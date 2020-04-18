Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в США составит 60−65 тыс

«2,2 млн человек [могли бы умереть в США от нового коронавируса]. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [человек]. Но мы проделали большую работу», — сказал американский лидер.
По его словам, эти усилия позволили скорректировать прогнозы смертности сначала до «между 100 тыс. и 220−240 тыс.» человек, а затем и до еще более низкого уровня. «Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тыс. [умерших]. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тыс. [умерших]», — заявил Трамп.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксированы более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 36 727 человек.