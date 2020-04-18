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02:48 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в США составит 60−65 тыс

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Количество умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, составит, по всей видимости, порядка 60−65 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 240 191 +86 571
Скончалось153 822 +9 978
Выздоровело568 343 +26 200
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:38 MSK, 18.04
Источник: AP 2020

«2,2 млн человек [могли бы умереть в США от нового коронавируса]. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [человек]. Но мы проделали большую работу», — сказал американский лидер.

По его словам, эти усилия позволили скорректировать прогнозы смертности сначала до «между 100 тыс. и 220−240 тыс.» человек, а затем и до еще более низкого уровня. «Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тыс. [умерших]. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тыс. [умерших]», — заявил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксированы более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 36 727 человек.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:38 MSK, 18.04
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