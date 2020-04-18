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02:33 (мск), источник: РИА Новости

Депутаты призвали начать выплаты пособий всем россиянам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия. Соответствующая инициатива опубликована на сайте Ассоциации независимых депутатов.

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Выздоровело568 343 +26 200
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:38 MSK, 18.04
Источник: РИА Новости

Авторы обращения напоминают, что государством накоплены огромные резервы на черный день, и они убеждены, что этот день настал.

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В документе говорится, что сумма пособий должна составить 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч — на ребенка. По мнению авторов письма, поддержка граждан и экономики сегодня крайне необходима.

Депутаты считают, что финансовая помощь поможет сохранить платежеспособный спрос населения на товары и поддержать экономику.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. В апреле — июне пособие составит 12 130 рублей, на это потребуется 33,36 миллиарда рублей.

Среди прочих мер поддержки населения в период борьбы с коронавирусом — выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет; выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 294 пациента с коронавирусом умерли.

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