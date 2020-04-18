Депутаты призвали начать выплаты пособий всем россиянам

Авторы обращения напоминают, что государством накоплены огромные резервы на черный день, и они убеждены, что этот день настал.
В документе говорится, что сумма пособий должна составить 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч — на ребенка. По мнению авторов письма, поддержка граждан и экономики сегодня крайне необходима.
Депутаты считают, что финансовая помощь поможет сохранить платежеспособный спрос населения на товары и поддержать экономику.
Ранее
Среди прочих мер поддержки населения в период борьбы с коронавирусом — выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет; выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 294 пациента с коронавирусом умерли.