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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

Лукашенко признал «ненадежными» российские тесты на коронавирус

Российские тест-системы на коронавирус ненадежны, их точность составляет около 60%, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также указал на то, что Минск борется с вирусом лучше Москвы, поскольку в белорусской столице не введены изоляционные ограничения. На утро 18 апреля в Москве 18 105 заражений и 127 смертей, то есть в несколько раз больше, чем во всей Белоруссии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 256 844 +91 344
Скончалось154 350 +8 645
Выздоровело571 851 +21 398
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 18.04
Источник: AP 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область раскритиковал российские тест-системы на COVID-19, указав что их точность — по словам врачей из России — составляет около 60%.

Он также отметил, что Белоруссия сама начала производить такие тесты, но дающие более точный результат, сообщает «БелТА». Он также указал на то, что Минск борется с вирусом лучше Москвы.

Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли.
Александр Лукашенко

На утро 18 апреля в Москве 18 105 заражений и 127 смертей, то есть в несколько раз больше, чем во всей Белоруссии, где 4779 инфицированных и 42 умерших.

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Однако, обстановка в Белоруссии накаляется. Адресованную руководству Всемирной организации здравоохранения петицию с требованием ввести в республике карантин подписали уже несколько сот тысяч человек.

«В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса. К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей. По официальным данным, зараженных коронавирусом 150 человек, в реальности их больше. Многим зараженным ставят диагноз пневмония, дабы не портить статистику, не наводить панику», — говорится в петиции.

Она была размещена на сайте Change.org 1 апреля. Беспокойство стратегией белорусского правительства по борьбе с коронавирусом доносится и из Литвы.

Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой. Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются.
Гитанас Науседа
президент Литвы

Вильнюс, глядя на действия Минска и его оптимистичные заявления, считает нужным по максимуму ограничить контакты с соседями. Об этом заявлял глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, подчеркивая, что «управление кризисом, связанным с коронавирусом, в Белоруссии не является хорошим».

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Если сидишь дома

«Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, этот риск действительно ощутим. Мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса, и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия», — поддержал предложение главы МИД президент Литвы.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тем временем призывают власти страны ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. В частности, они предлагают запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку Белоруссия «вступает в тяжелые времена».

Как отметил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О’Коннор, такие комплексные меры, принятые на уровне всей страны, помогут замедлить распространение COVID-19.

Нужен комплексный подход к сдерживанию распространения вируса — физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими.
Патрик О’Коннор
руководитель экспертной миссии ВОЗ
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Стоит добавить, что, к примеру, США приступили к постепенному ослаблению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп 16 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне, — сказал он. — Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия».

Свое заявление Трамп сделал после встречи с губернаторами штатов. Ситуация с коронавирусом в каждом штате разная. К тому же у президента попросту нет полномочий отменять чрезвычайные меры, введенные губернаторами. Решать, когда снимать ограничения, будут местные власти.

Администрация президента предоставляет им план по постепенному снятию карантина. ВОЗ ранее рекомендовал правительствам стран плавно ослаблять ограничения.

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