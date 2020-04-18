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22:31 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 18.04
Источник: РИА Новости

«Предприятия смогут вернуть 30% сотрудников на рабочие места… Смогут открыться магазины по продаже электроники, канцелярских товаров, товаров для дома, очков, компьютерной техники, книг, которые не расположены внутри торговых центров», — заявил премьер-министр в телеобращении, которое транслировали израильские телеканалы.

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Также Нетаньяху пообещал разрешить занятия спортом на улице в составе не более двух человек, которые живут под одной крышей, и отменить запрет на молитвы на открытых пространствах. При этом число молящихся в одном месте не должно превышать 10. Премьер также пообещал возобновить занятия в системе специального образования (для детей с особыми потребностями) и разрешить работу детских садов малыми группами. Возобновит работу общественный транспорт, чтобы дать гражданам доступ к рабочим местам.

Новые меры будут вынесены на обсуждение правительства в воскресенье и начнут поэтапно вступать в действие уже с 19 апреля.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов дополнил список предпринимаемых мер в связи с пандемией. «Мы доверяем гражданам Израиля. Я прошу каждого из вас сейчас соблюдать правила. Каждый работодатель несёт ответственность за сотрудников. Людей старше 67 лет мы просим не возвращаться пока на работу, как и людей с серьезными хроническими заболеваниями», — заявил Бар Симан Тов в телеобращении.

Уже несколько дней, согласно сводкам израильского минздрава, число выздоравливающих в стране больше числа заразившихся COVID-19, в больницах снижается число тяжелобольных. Согласно сводке израильского минздрава на 20.00 субботы, в стране у 13 265 человек подтверждён диагноз «коронавирус», 164 человека скончались.

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