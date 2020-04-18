Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле

«Предприятия смогут вернуть 30% сотрудников на рабочие места… Смогут открыться магазины по продаже электроники, канцелярских товаров, товаров для дома, очков, компьютерной техники, книг, которые не расположены внутри торговых центров», — заявил
Также Нетаньяху пообещал разрешить занятия спортом на улице в составе не более двух человек, которые живут под одной крышей, и отменить запрет на молитвы на открытых пространствах. При этом число молящихся в одном месте не должно превышать 10. Премьер также пообещал возобновить занятия в системе специального образования (для детей с особыми потребностями) и разрешить работу детских садов малыми группами. Возобновит работу общественный транспорт, чтобы дать гражданам доступ к рабочим местам.
Новые меры будут вынесены на обсуждение правительства в воскресенье и начнут поэтапно вступать в действие уже с 19 апреля.
Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов дополнил список предпринимаемых мер в связи с пандемией. «Мы доверяем гражданам Израиля. Я прошу каждого из вас сейчас соблюдать правила. Каждый работодатель несёт ответственность за сотрудников. Людей старше 67 лет мы просим не возвращаться пока на работу, как и людей с серьезными хроническими заболеваниями», — заявил Бар Симан Тов в телеобращении.
Уже несколько дней, согласно сводкам израильского минздрава, число выздоравливающих в стране больше числа заразившихся COVID-19, в больницах снижается число тяжелобольных. Согласно сводке израильского минздрава на 20.00 субботы, в стране у 13 265 человек подтверждён диагноз «коронавирус», 164 человека скончались.