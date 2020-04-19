Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

«Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой», — сказал он в поздравлении россиян с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что Россия достойно пройдет через посланные испытания. Для этого у нее есть ресурсы и резервы.
«Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — отметил Путин.
Кроме того власти анализирует опыт других государств в борьбе с коронавирусом.