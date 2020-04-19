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09:20 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти РФ в ситуации с коронавирусом работают ритмично, организованно и ответственно, ситуация находится под полным контролем.

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Инфицировано2 330 406 +80 689
Скончалось160 925 +6 654
Выздоровело598 365 +28 069
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 19.04
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«Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой», — сказал он в поздравлении россиян с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия достойно пройдет через посланные испытания. Для этого у нее есть ресурсы и резервы.

«Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — отметил Путин.

Кроме того власти анализирует опыт других государств в борьбе с коронавирусом.

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09:59 (мск)© Ньюстюб
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