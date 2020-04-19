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14:34 (мск), источник: ТАСС

Путин: «фобии прошлого» постепенно преодолеваются на постсоветском пространстве

ТАСС, 19 апреля. Страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, так как объединение усилий идет на пользу всем. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: Reuters

«Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал российский лидер.

По его словам, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества. Как отметил президент РФ, везде в мире страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий.

«Для республик бывшего Советского Союза это — абсолютно естественное дело», — подчеркнул Путин.

Путин считает, что не следует пока спешить с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.

«Мы не спешим ни к расширению, ни к тому, чтобы перепрыгивать через определенные этапы. Потому что мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, в той же Европе возникло много сложностей», — сказал глава государства. По его мнению, «поэтому нужно двигаться постепенно, не спеша».

Говоря о том, каким должен быть ЕАЭС в идеале, Путин заметил, что «идеальных вещей вообще не бывает, в том числе и в межгосударственных отношениях».

«Всегда достигнутые решения — это компромиссы, а это значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет», — пояснил российский лидер. «Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться компромиссов», — подчеркнул он.

«Это результат того, что мы не идем по пути давления, выкручивания рук. А когда эти компромиссы достигаются на добровольной основе, они исполняются и становятся реально работающими», — полагает глава российского государства.

14 апреля в режиме видеоконференции прошла встреча лидеров стран ЕАЭС.

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