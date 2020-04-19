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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Песков: наступило «авральное время», которое требует ручного управления

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением COVID-19 в России «авральным временем», которое требует ручного управления и ежедневной напряженной работы президента.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 347 875 +74 493
Скончалось161 402 +5 338
Выздоровело604 311 +26 091
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 19.04
Источник: РИА Новости

«Это ежедневная тема для президента, я бы сказал, временами даже ежечасная. Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов (ИВЛ. — Прим. ред.) в регионы, на оборудование койкомест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная. <…> То, что это в режиме телеконференций, мне кажется, для президента никакой роли не играет, он ежедневно очень напряженно работает», — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По словам Пескова, на этой неделе Россия не вышла на плато по числу зараженных, однако есть надежда, что это случится в следующие семь дней. Решения о дальнейшем режиме в связи с коронавирусом нужно будет принимать также в течение недели, добавил он.

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) подвержены 185 стран. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано как минимум 2,1 миллиона заболевших, свыше 146 тысяч из них умерли. В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более 2,3 миллиона человек, 160 тысяч скончались.

Наибольшее число жертв — в США, Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Китай — изначальный эпицентр вспышки — в прошлом месяце объявил о победе над эпидемией.

В России выявлено 42 853 случая заболевания. Погиб 361 пациент, 3291 вылечился.

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