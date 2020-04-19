Песков: наступило «авральное время», которое требует ручного управления

16:01 (мск), источник: РИА Новости
«Это ежедневная тема для президента, я бы сказал, временами даже ежечасная. Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов (ИВЛ. — Прим. ред.) в регионы, на оборудование койкомест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная. <…> То, что это в режиме телеконференций, мне кажется, для президента никакой роли не играет, он ежедневно очень напряженно работает», — сказал
По словам Пескова, на этой неделе Россия не вышла на плато по числу зараженных, однако есть надежда, что это случится в следующие семь дней. Решения о дальнейшем режиме в связи с коронавирусом нужно будет принимать также в течение недели, добавил он.
Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) подвержены 185 стран. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано как минимум 2,1 миллиона заболевших, свыше 146 тысяч из них умерли. В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более 2,3 миллиона человек, 160 тысяч скончались.
Наибольшее число жертв — в США, Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Китай — изначальный эпицентр вспышки — в прошлом месяце объявил о победе над эпидемией.
В России выявлено 42 853 случая заболевания. Погиб 361 пациент, 3291 вылечился.