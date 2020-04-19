14:23 (мск), источник: Известия
В Кремле допустили выход на плато по COVID-19 на следующей неделе
В ситуации с распространением коронавируса в России выход на плато может состояться на следующей неделе. Такую вероятность допустил
«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Мы
Также Песков допустил принятие новых мер по борьбе с коронавирусом в течение недели.
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период вылечился 3291 человек, 361 пациент скончался, отмечает «Газета.ру».
По словам экспертов, уровень смертности от инфекции в России остается низким — 0,7−0,8%. Это на порядок ниже, чем в Италии и Испании при том же количестве заболевших.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с «Известиями» объяснил это активным тестированием на коронавирус в России своевременной диагностикой легких случаев заражения, а также хорошей подготовкой медучреждений.
16 апреля глава государства Владимир Путин отмечал, что обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону, однако властям удается действовать на опережение. При этом в стране не подтвердилась ни одна математическая модель распространения инфекции, отмечала