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16:43 (мск), источник: Интерфакс

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Новый российский танк Т-14 «Армата» прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Источник: Reuters

«Да, совершенно верно… они были в Сирии», — сказал он в воскресенье в программе на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

По словам министра, в Сирию эти танки были направлены, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях».

«В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания», — сказал Мантуров, отметив, что это поможет формированию «финального облика» танка, который будет поставляться в российскую армию.

Как отметил министр, его серийные поставки в армию начнутся в 2021 году.

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По его словам, Т-14 «Армата» — дорогой танк. «Она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объемов производства и поставок, конечно же, будет и цена снижаться», — сказал Мантуров.

Министр рассказал, что машина очень технически совершенная, и оснащена самыми передовыми технологическими решениями, «напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком — министерством обороны».

Кроме того, министр сообщил, что Т-14 «Армата» в будущем пойдет на экспорт. «Со следующего года, после того, как начнут поставляться уже серийно машины министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика, мы начнем работать с иностранными заказчиками», — сказал он.

Отвечая на вопрос в программе о таких заявках, Мантуров заявил, что «предварительно, с учетом того, что мы не можем предоставить всю документацию нашим иностранным заказчикам — предварительно есть».

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