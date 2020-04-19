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18:23 (мск), источник: ТАСС

Мантуров сообщил, что Россия до мая получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия уже получила 300 тыс. защитных костюмов из Китая и до конца апреля получит еще 1,6 млн, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:38 MSK, 19.04
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«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных», — сказал он.

По словам министра, РФ также производит костюмы из материала акваспан, который поставляется в том числе из Белоруссии. До конца месяца планируется выйти на производство 25 тыс. в сутки.

«Это многослойный материал с полимером, с покрытием. Но в них тяжело просто работать длительное время, потому что они не дышат», — сказал он.

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Также министерство направило на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма.

Ряд зарубежных стран прекратил поставлять России средства защиты и медтехнику против коронавируса. Без поставок из Китая России было бы сложно быстро удовлетворить запросы отечественных медучреждений, заявил Мантуров.

«Страны должны взаимодействовать всегда друг с другом и помогать, <…> Китай теперь нам помогает, мы закупаем [средства защиты] у них в огромных объемах. Если бы не было такой возможности, честно скажу, нам бы было бы очень тяжело справиться молниеносно с поставленной задачей и запросами от системы здравоохранения», — сказал Мантуров.

Министр пояснил, что зарубежные страны, так же, как и Россия, запретили экспорт средств индивидуальной защиты и медицинской техники для борьбы с коронавирусом.

«Нам перестали поставлять, так же, как и мы, ограничили или, точнее, запретили, поставку по средствам индивидуальной защиты, медицинской техники, которая требуется для борьбы с коронавирусом. И конечно же, мы относимся к этому с пониманием», — сказал он.

«Из других стран мы закупать не будем, потому что они запретили поставки. Они находятся в такой же ситуации, как и мы, потому что ни одна страна в мире не была готова к этому вызову, и даже наши китайские друзья, когда они первые столкнулись с этим, с этой проблемой», — добавил Мантуров.

При этом министр сообщил, что РФ продолжает получать из разных стран комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции легких, которые производятся в Екатеринбурге.

«Мы комплектующие получаем из разных стран, причем всегда ищем альтернативу для того, чтобы, не дай бог, у нас не произошел какой-то сбой, и мы могли бы не выполнить те объемы, те заказы, которые есть у регионов и у системы здравоохранения», — отметил он.

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