Мантуров сообщил, что Россия до мая получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных», — сказал он.
«Это многослойный материал с полимером, с покрытием. Но в них тяжело просто работать длительное время, потому что они не дышат», — сказал он.
Также министерство направило на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма.
Ряд зарубежных стран прекратил поставлять России средства защиты и медтехнику против коронавируса. Без поставок из Китая России было бы сложно быстро удовлетворить запросы отечественных медучреждений, заявил Мантуров.
«Страны должны взаимодействовать всегда друг с другом и помогать, <…> Китай теперь нам помогает, мы закупаем [средства защиты] у них в огромных объемах. Если бы не было такой возможности, честно скажу, нам бы было бы очень тяжело справиться молниеносно с поставленной задачей и запросами от системы здравоохранения», — сказал Мантуров.
«Нам перестали поставлять, так же, как и мы, ограничили или, точнее, запретили, поставку по средствам индивидуальной защиты, медицинской техники, которая требуется для борьбы с коронавирусом. И конечно же, мы относимся к этому с пониманием», — сказал он.
«Из других стран мы закупать не будем, потому что они запретили поставки. Они находятся в такой же ситуации, как и мы, потому что ни одна страна в мире не была готова к этому вызову, и даже наши китайские друзья, когда они первые столкнулись с этим, с этой проблемой», — добавил Мантуров.
«Мы комплектующие получаем из разных стран, причем всегда ищем альтернативу для того, чтобы, не дай бог, у нас не произошел