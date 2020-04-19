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18:45 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: пандемия может поставить вопрос о модернизации системы здравоохранения России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции министров здравоохранения стран — членов «Большой двадцатки» (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

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Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 356 475 +72 457
Скончалось162 070 +5 169
Выздоровело605 143 +23 628
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:38 MSK, 19.04
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«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал он.

При этом министр отметил, что система здравоохранения в РФ является одним из приоритетных направлений для развития.
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Мурашко также напомнил, что в стране были приняты все организационные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения, другие странны, которые поделились своим опытом в борьбе с коронавирусом.

«В январе был разработан и утвержден национальный план реагирования, предусматривающий широкий план мер для реализации на национальном уровне, был создан правительственный координационный совет <…>. Был разработан специальный механизм ускорения принятия государственных актов. Ключевыми элементами противодействия пандемии в РФ является интегрированная национальная система здравоохранения с мощным эпидемиологическим мониторингом и лабораторным потенциалом. Наша система здравоохранения имеет сильную стационарную часть и систему мер, направленную на профилактику», — заключил министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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