Власти Австралии заставят Facebook и Google платить новостным агентствам

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который вводит правила, обязывающие Facebook, Google и другие компании делать отчисления в пользу информационных агентств в случае, если они пользуются их контентом.
Отмечается, что компании будут обязаны следовать этому кодексу, который также будет регулировать вопросы, касающиеся обмена данных, ранжирования новостей и распределения доходов. Если компания будет игнорировать правила, ей придётся выплатить штраф.
Изначально предполагалось, что принятие компаниями кодекса будет носить добровольный характер, однако эпидемия коронавируса, негативно появлиявшая на доходы новостных агенств, вынудила власти страны сделать его обязательным.
При этом представители ACCC заявили, что они понимают: вряд ли IT-гиганты добровольно согласились бы делать такие выплаты, но обратили внимание, что правительственный казначей Джош Фриденберг ранее заявил, что информационные агентства должны получать деньги за ту работу, которую они делают.
После того, как в марте 2019 года во Франции вступил в силу новый закон об авторских правах, Google заявила, что если создатели контента не предоставят компании разрешения на использование фрагментов новостей и статей, то она просто будет удалять их из поисковой выдачи.
Сегодня социальные сети охватывают миллиарды активных пользователей по всему миру. А это значит, что они и содержащаяся в них персональная информация всё чаще становятся предметом интереса со стороны крупного бизнеса и спецслужб.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не раз признавалась в предоставлении доступа к данным пользователей сторонним компаниям. Вокруг «ВКонтакте» не первый месяц идут споры из-за передачи персональных материалов и переписки правоохранительным органам. Особую остроту проблеме предала волна уголовных дел, возбуждённых за «репост» чужого сообщения в соцсети или по поводу хранящихся в социальной сети в закрытом виде изображений.