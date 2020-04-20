Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
13Покидая Ухань
11:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Австралии заставят Facebook и Google платить новостным агентствам

КАНБЕРРА, 20 апреля 2020, 03:45 — REGNUM. Власти Австралии хотят заставить компании Facebook и Google платить новостным агентствам за использование их контента. Об этом 20 апреля сообщил сайт корпорации ABC.

Источник: AP 2020

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который вводит правила, обязывающие Facebook, Google и другие компании делать отчисления в пользу информационных агентств в случае, если они пользуются их контентом.

Отмечается, что компании будут обязаны следовать этому кодексу, который также будет регулировать вопросы, касающиеся обмена данных, ранжирования новостей и распределения доходов. Если компания будет игнорировать правила, ей придётся выплатить штраф.

Изначально предполагалось, что принятие компаниями кодекса будет носить добровольный характер, однако эпидемия коронавируса, негативно появлиявшая на доходы новостных агенств, вынудила власти страны сделать его обязательным.

При этом представители ACCC заявили, что они понимают: вряд ли IT-гиганты добровольно согласились бы делать такие выплаты, но обратили внимание, что правительственный казначей Джош Фриденберг ранее заявил, что информационные агентства должны получать деньги за ту работу, которую они делают.

Напомним, ранее антимонопольное ведомтво Франции обязало Google провести переговоры с информационными агентствами по поводу платы за размещение в поиковой выдаче фрагментов публикаций изданий и новостных агентств.

После того, как в марте 2019 года во Франции вступил в силу новый закон об авторских правах, Google заявила, что если создатели контента не предоставят компании разрешения на использование фрагментов новостей и статей, то она просто будет удалять их из поисковой выдачи.

Сегодня социальные сети охватывают миллиарды активных пользователей по всему миру. А это значит, что они и содержащаяся в них персональная информация всё чаще становятся предметом интереса со стороны крупного бизнеса и спецслужб.

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не раз признавалась в предоставлении доступа к данным пользователей сторонним компаниям. Вокруг «ВКонтакте» не первый месяц идут споры из-за передачи персональных материалов и переписки правоохранительным органам. Особую остроту проблеме предала волна уголовных дел, возбуждённых за «репост» чужого сообщения в соцсети или по поводу хранящихся в социальной сети в закрытом виде изображений.

Украинский эксперт назвал дату «пленения» Зеленского Россией
Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Население России продолжает сокращаться
Чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры
В Москве сократилось число поступлений пациентов с коронавирусом
У скончавшейся у подъезда москвички не выявлен коронавирус
В МВД рассказали о самых новых способах кражи с банковских карт
Здоровье
Как не спиться на карантине Восемь признаков того, что у вас появились проблемы с алкоголем.
Hi-Tech
Назван истребитель, способный пересечь весь мир Мало какой боевой самолет имеет такие ходовые характеристики
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами» Актриса и ее партнер набрали наименьшее количество баллов в результате зрительского голосования
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как Навка, Безруков и Пугачева с детьми отпраздновали Пасху Российские знаменитости отметили праздник дома
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь