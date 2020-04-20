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12:42 (мск), источник: ТАСС

Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник ознакомится с прогнозами экспертов по развитию ситуации с коронавирусом в РФ, обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

«У президента запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в России», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во встрече примут участие «ведущие эксперты».

По словам Пескова, предстоит «понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, получить прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции, и о режимах профилактики».

Песков отметил, что предполагается выступление экспертов, среди которых вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных медицинских центров, а также вице-премьера Татьяны Голиковой, мэра Москвы Сергея Собянина.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на понедельник в рабочем графике Путина также значится международный телефонный разговор.

Справка
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