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13:23 (мск), источник: ТАСС

Песков: выводов об эффективности принимаемых в регионах мер против коронавируса пока нет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выводов об избыточности или недостаточности принимаемых в регионах РФ мер для борьбы с пандемией коронавируса пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Скончалось165 939 +4 677
Выздоровело632 983 +29 080
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 20.04
Источник: Reuters

«Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности [таких мер]», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в ряде регионов пока не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких, «где-то по-прежнему нет достаточного резерва по фонду койко-мест».
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Песков подчеркнул, что у подобных ситуаций «есть и объективные причины».

«Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 17 апреля заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности.

Ранее Путин поручал правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание городам-миллионникам.

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13:26 (мск)© Ньюстюб
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