Песков: выводов об эффективности принимаемых в регионах мер против коронавируса пока нет

«Мне неизвестно пока о
Песков подчеркнул, что у подобных ситуаций «есть и объективные причины».
«Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 17 апреля заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности.
Ранее Путин поручал правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом