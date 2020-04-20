Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что президент проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 417 977 +72 344
Скончалось166 066 +4 804
Выздоровело635 311 +31 408
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 20.04
Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Пескова, предстоит «понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, получить прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции, и о режимах профилактики».

У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты. Речь идет об ученых-вирусологах, инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательских центров.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, сообщил в понедельник оперштаб. Это на 1792 человека меньше, чем накануне. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Московской области — 578, Нижегородской области — 113, Санкт-Петербурге — 86, а также в Ростовской области — 69. Умерли 44 человека. Общее число заболевших достигло 47 121.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 20.04
Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268
Треть россиян поддерживает перенос майских праздников
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Владельцы особняка впервые за 100 лет открыли тайную комнату
«Аэрофлот» впервые уступил лидерство в России по числу рейсов
Турция обошла Китай по числу больных коронавирусом
Здоровье
Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах заболевания По словам некоторых зараженных, изначально они не понимали всей серьезности ситуации с распространением вируса.
Hi-Tech
Назван истребитель, способный пересечь весь мир Немногие боевые самолеты имеют такие ходовые характеристики
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами» Актриса и ее партнер набрали наименьшее количество баллов в результате зрительского голосования
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь