14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)
Ранее
По словам Пескова, предстоит «понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, получить прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции, и о режимах профилактики».
У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о
санитарно-эпидемиологическойобстановке в России, где примут участие ведущие эксперты. Речь идет об ученых-вирусологах,инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательскихцентров.
В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, сообщил в понедельник оперштаб. Это на 1792 человека меньше, чем накануне. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Московской области — 578, Нижегородской области — 113,