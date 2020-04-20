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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Меркель назвала дискуссии о смягчении карантина в Германии вакханалией

БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель резко раскритиковала ведущиеся в немецких регионах дискуссии о смягчении карантинных мер, назвав их вакханалией, сообщает агентство DPA.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 20.04
Источник: Reuters

Агентство ссылается на участников видеоконференции президиума правящей партии Христианско-демократический союз, которая прошла в понедельник и в ходе которой Меркель обозначила свою позицию.

Канцлер недовольна тем, что ее заявление о необходимости «осторожного» и постепенного смягчения ограничительных мер привело к «разгульным» дискуссиями об их снятии, что, по мнению Меркель, повышает риск ухудшения ситуации.
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Дискуссии о смягчении ограничительных усилились в Германии на прошлой неделе на фоне снижения темпов прироста новых случаев заболевания COVID-19.

Меркель 15 апреля анонсировала поэтапное снятие ограничительных мер, в частности, с 20 апреля открываются магазины площадью не более 800 метров, авто- и велосалоны, при этом большая часть ограничительных мер остается в силе.

По мнению Меркель, дискуссии о смягчении ограничительных мер могут прервать позитивный тренд в борьбе с эпидемией, поскольку меньше людей будет придерживаться правил ограничения контактов.

В свою очередь, вице-председатели ХДС Фолькер Буфье и Юлия Клёкнер в ходе видеоконференции раскритиковали власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц за решение открыть торговые центры и зоопарки.

По состоянию на понедельник в Германии подтверждены 141 тысяча случаев коронавируса, 4,4 тысячи человек скончались.

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10 апреля© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 20.04
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