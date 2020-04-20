Меркель назвала дискуссии о смягчении карантина в Германии вакханалией

Агентство ссылается на участников видеоконференции президиума правящей партии
Дискуссии о смягчении ограничительных усилились в Германии на прошлой неделе на фоне снижения темпов прироста новых случаев заболевания COVID-19.
Меркель 15 апреля анонсировала поэтапное снятие ограничительных мер, в частности, с 20 апреля открываются магазины площадью не более 800 метров, авто- и велосалоны, при этом большая часть ограничительных мер остается в силе.
По мнению Меркель, дискуссии о смягчении ограничительных мер могут прервать позитивный тренд в борьбе с эпидемией, поскольку меньше людей будет придерживаться правил ограничения контактов.
В свою очередь,
По состоянию на понедельник в Германии подтверждены 141 тысяча случаев коронавируса, 4,4 тысячи человек скончались.