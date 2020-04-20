Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса

«Михаил Альбертович, надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — прим. ТАСС), систематизировать», — прокомментировал президент выступление эксперта, высказавшего свое мнение о производстве вакцины от коронавируса.
«Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется ввиду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — уточнил Путин.
«В целом, подготовьте просто ваши предложения, обобщите их и как можно быстрее мне направьте», — обратился Путин к Мурашко.
Глава государства заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку. «Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть — увеличим дополнительные ресурсы», — заключил Путин.
Путин поддержал идею обеспечить в первую очередь медиков вакциной от коронавируса, когда она появится. На совещании заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы Елена Цыганова попросила главу государства, когда будет выработана эффективная вакцина против коронавируса, «в первую очередь провакцинировать медперсонал».
«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так», — ответил ей Путин.