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16:03 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. Об этом речь зашла на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

«Михаил Альбертович, надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — прим. ТАСС), систематизировать», — прокомментировал президент выступление эксперта, высказавшего свое мнение о производстве вакцины от коронавируса.

«Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется ввиду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — уточнил Путин.

Президент добавил, что его поручение также относится и к необходимости выделения дополнительных средств и ресурсов, необходимых для начала производства вакцины.

«В целом, подготовьте просто ваши предложения, обобщите их и как можно быстрее мне направьте», — обратился Путин к Мурашко.

Министр здравоохранения отчитался, что возможные технологические решения для производства вакцины прорабатываются в ежедневном режиме, так как у каждой формы выпуска есть свои преимущества и свои минусы.
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Глава государства заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку. «Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть — увеличим дополнительные ресурсы», — заключил Путин.

Путин поддержал идею обеспечить в первую очередь медиков вакциной от коронавируса, когда она появится. На совещании заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы Елена Цыганова попросила главу государства, когда будет выработана эффективная вакцина против коронавируса, «в первую очередь провакцинировать медперсонал».

«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так», — ответил ей Путин.

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