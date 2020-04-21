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02:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Гонимый больной

Sunday Times утверждает, что Борис Джонсон прогулял начало войны с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 472 259 +70 183
Скончалось169 986 +4 880
Выздоровело645 738 +21 827
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:44 MSK, 21.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Британского премьер-министра Бориса Джонсона обвинили в том, что Соединенное Королевство не подготовилось к эпидемии COVID-19, поскольку в начале года он пропустил сразу пять экстренных встреч по коронавирусу. Правительство вынуждено было выпустить обстоятельный ответ журналистам, обвинив их во лжи и искажении фактов.

«Ложь и ошибочная информация», — так на Даунинг-стрит прокомментировали появившуюся в газете Sunday Times статью «Коронавирус: 38 дней сомнамбулического похода Британии к катастрофе». В материале говорится, что Борис Джонсон в январе и феврале пропустил сразу пять экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на которых обсуждались вопросы борьбы с вирусом и обеспечения британских врачей защитными средствами для работы в условиях эпидемии.

«Лишь 2 марта — спустя пять недель — Джонсон пришел на встречу COBRA по коронавирусу. Но тогда уже было, пожалуй, слишком поздно: вирус уже проник в наши аэропорты, поезда, на наши рабочие места и к нам домой. Британия шла навстречу одной из самых тяжелых инфекций одного из самых страшных вирусов столетия», — указывали журналисты Sunday Times, отмечая:

в тот момент, когда страна готовилась к удару вируса и переживала масштабное наводнение, премьер-министр перетасовывал свой кабинет, завершал процесс выхода страны из ЕС, а затем вместе с невестой отправился отдохнуть в загородный дом.
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Журналисты издания при этом ссылаются на анонимный источник в ближайшем окружении господина Джонсона, который разочаровался в начальнике. «Невозможно вести войну без премьер-министра. А потом узнаешь, что Борис не возглавлял ни одну из встреч! Он ценил свои загородные поездки, не работал по выходным. Такое ощущение, что я работал на старомодного руководителя местного уровня лет 20 назад. Было четкое ощущение, что у него не было кризисного плана. Он вел себя ровно так, как с опасением представляли себе люди», — рассказал советник изданию.

Для подтверждения своей правоты журналисты сослались на исследование, опубликованное китайскими врачами в медицинском журнале Lancet. В нем оценивалась потенциальная смертность от вируса и высказывалась оценка, что коронавирус схож с испанкой, вызвавшей пандемию 1918 года и убившей до 50 млн человек. В своем ответе газете Sunday Times правительство также сослалась на Lancet — но не на статью, а на публикацию в Twitter редактора издания Ричарда Хортона. 23 января господин Хортон написал, что призывает к осторожности в суждениях, так как научного консенсуса об опасности вируса тогда не было. Сам редактор в ответ обвинил правительство в «намеренном искажении истории, предпринятом в рамках дезинформации о COVID-19», и пояснил, что он действительно опубликовал соответствующее сообщение в Twitter, однако затем опубликовал несколько сообщений об опасности заболевания.

«Правительство работало днями и ночами, чтобы бороться с вирусом, и разработало стратегию, позволяющую защитить нашу систему здравоохранения и спасти жизни. Нам удалось добиться всей необходимой поддержки для медиков — чтобы все нуждающиеся в лечении получили его, — а также защитить бизнес и поддержать работников», — говорится в официальном ответе офиса главы правительства.

Там же подчеркивается, что заседания комитета COBRA вполне могут проводиться под председательством одного из членов кабинета (в том числе министра здравоохранения), а не премьера, и что Всемирная организация здравоохранения лишь в конце января сочла угрозу от вируса достаточно серьезной, а о пандемии объявила лишь 11 марта.
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Всего в ответе отдельно разбирается 14 утверждений журналистов Sunday Times, на каждый из которых дается обстоятельный аргументированный ответ. Бывший лидер лейбористов Рут Дэвидсон — политический оппонент Бориса Джонсона — прокомментировала ответ так: «Не припомню такого подробного, построчного возражения, когда-либо выпущенного правительством». Тем не менее, представитель лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что обеспокоен сообщениями прессы, согласно которым британским медикам по сей день не хватает средств индивидуальной защиты, тестирование на COVID-19 проводится на ненадлежащем уровне, а в больницы поставляются не те аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы.

В разгар дискуссии на защиту премьера встал руководитель межведомственной группы по коронавирусу Майкл Гоув, признав отсутствие господина Джонсона на пяти встречах по коронавирусу, но не сочтя это проблемой.

«Утверждение о том, что пропуск премьер-министром нескольких встреч сильно повлиял на нашу противокоронавирусную стратегию, довольно гротескно», — заявил господин Гоув, подчеркнув, что встречи все равно были и все важные решения в любом случае принимал именно глава правительства.

Тем временем сам Борис Джонсон продолжает восстанавливаться от COVID-19 после выписки из больницы. По словам господина Гоува, глава правительства идет на поправку, пребывает в хорошем настроении и следит за событиями в стране.

Напомним, в Великобритании на сегодняшний день зарегистрировано более 125 тыс. заболевших, умерли более 16,5 тыс. человек. Местные власти поначалу решили не вводить карантин, чтобы позволить гражданам выработать общий иммунитет, и вынуждены были пойти на ограничения после взрывного роста числа заболевших в марте. По оценкам экспертов Вашингтонского университета, это промедление приведет к тому, что число жертв COVID-19 в Соединенном Королевстве будет рекордным в Европе.

Алексей Наумов.

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