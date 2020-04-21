Казахстан начал смягчать карантин

«С 20 апреля в
Мамин подчеркнул, что такая же работа будет проводиться и по другим регионам республики. При этом одним из условий снятия карантинных мер он назвал строгое соблюдение гражданами
Режим чрезвычайного положения в Казахстане был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах —
По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1949 человек, 19 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,4 миллиона человек; 170 тысяч скончались, 652 тысячи излечились.