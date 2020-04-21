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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 21.04
Источник: AFP 2020

«В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник [27 апреля]», — пообещал Ляшко.

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При этом он не уточнил, какие именно послабления режима готовятся, посоветовав украинцам дождаться заседания правительства, которое запланировано на среду, 22 апреля.

По словам Ляшко, карантин планируют продлить как минимум до 12 мая 2020 года.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5710 человек, 151 умер. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,4 миллиона человек; 170 тысяч скончались, 652 тысячи излечились.

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Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
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