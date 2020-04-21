13:04 (мск), источник: ТАСС
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу цен на нефть
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/.
«Вчера (в понедельник) произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения», — констатировал во вторник представитель Кремля в беседу с журналистами.
Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май.
По его мнению, «безусловно, этому не нужно придавать
Песков заверил, что в случае необходимости российские власти задействуют имеющиеся ресурсы для смягчения негативных последствий падения цен на нефть в мире для экономики РФ.
«Главное здесь, что наше правительство, наше руководство располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий международной валотильности для нашей экономики», — заявил представитель Кремля во вторник журналистам.
Он заверил: «Конечно, при необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействоваться».
Песков также сообщил, что контакты участников сделки ОПЕК+ будут осуществляться при необходимости, но пока
«Существуют все механизмы сверки позиций с нашими партнерами по этой сделке, при необходимости будут осуществляться должные контакты», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности новых решений по линии ОПЕК+. Он при этом воздержался от
По словам представителя Кремля, предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести 10 мая встречу комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ «принято во внимание». «Но