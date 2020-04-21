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13:04 (мск), источник: ТАСС

Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу цен на нефть

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал спекулятивным моментом падение цен на майские фьючерсы по нефти, которые не дают повод для чрезмерно негативных оценок реальности.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера (в понедельник) произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения», — констатировал во вторник представитель Кремля в беседу с журналистами.

Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По его мнению, «безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску». Пресс-секретарь президента РФ сослался на мнения экспертов: «Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов».

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Песков заверил, что в случае необходимости российские власти задействуют имеющиеся ресурсы для смягчения негативных последствий падения цен на нефть в мире для экономики РФ.

«Главное здесь, что наше правительство, наше руководство располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий международной валотильности для нашей экономики», — заявил представитель Кремля во вторник журналистам.

Он заверил: «Конечно, при необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействоваться».

Контакты участников сделки ОПЕК+

Песков также сообщил, что контакты участников сделки ОПЕК+ будут осуществляться при необходимости, но пока каких-либо решений об их проведении нет.

«Существуют все механизмы сверки позиций с нашими партнерами по этой сделке, при необходимости будут осуществляться должные контакты», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности новых решений по линии ОПЕК+. Он при этом воздержался от каких-либо комментариев о том, возможны ли новые решения в этой сфере в связи с ситуацией на рынке нефти.

По словам представителя Кремля, предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести 10 мая встречу комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ «принято во внимание». «Но каких-либо решений или согласованных действий на этот счет пока нет», — сказал Песков.

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