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12:59 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали акцию протеста во Владикавказе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 21.04
Источник: РИА Новости

Как ранее сообщали власти Северной Осетии, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона.

«В любом случае, эта акция была незаконной, а главное — она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое -то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что не может давать оценку протестам, однако очевидно, что местному руководству предстоит обсудить произошедшее с инициативной группой.

«Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства, и это можно сделать спокойно, в рамках диалога», — убежден Песков.

Он добавил, что сейчас очень важно «внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди и реагировать на их замечания и на их проблемы, о которых они говорят».

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