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12:55 (мск), источник: RNS

Минюст предложил не повышать штрафы в проекте нового КоАП

Минюст России при подготовке проекта нового КоАП предложил не увеличивать размер штрафов, чтоб избежать роста административной нагрузки на граждан и бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Данное предложение было выдвинуто на онлайн-совещании под руководством министра юстиции Константина Чуйченко с участием представителей Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры, правительства Москвы, федеральных органов исполнительной власти и общественной организации «Деловая Россия».

Ранее в пресс-службе Минюста RNS сообщили, что ведомство отказалось от идеи повышать размеры штрафов для водителей в доработанном КоАП.

Проект нового КоАП Минюст опубликовал в конце января. Ожидаемый срок вступления новой редакции кодекса в силу — 1 января 2021 года.

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