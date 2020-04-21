Минюст предложил не повышать штрафы в проекте нового КоАП

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Данное предложение было выдвинуто на онлайн-совещании под руководством министра юстиции Константина Чуйченко с участием представителей Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры, правительства Москвы, федеральных органов исполнительной власти и общественной организации «Деловая Россия».
Ранее в пресс-службе Минюста RNS сообщили, что ведомство отказалось от идеи повышать размеры штрафов для водителей в доработанном КоАП.
Проект нового КоАП Минюст опубликовал в конце января. Ожидаемый срок вступления новой редакции кодекса в силу — 1 января 2021 года.