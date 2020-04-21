В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня

Ранее Лун заявил, что Сингапур с 7 апреля закрывается на карантин на месяц
По словам
«Мы поэтому продлим ограничения еще на четыре недели после 4 мая, другими словами, до 1 июня», — заявил
По данным министерства здравоохранения Сингапура, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 9 тысяч, за последние сутки было зарегистрировано 1111 новых случаев заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.