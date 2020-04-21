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14:24 (мск), источник: РИА Новости

В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти Сингапура продлевают карантин из-за распространения нового типа коронавируса до 1 июня, сообщил во время своего выступления премьер-министр страны Ли Сянь Лун.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 21.04
Источник: AFP 2020

Ранее Лун заявил, что Сингапур с 7 апреля закрывается на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или в магазин. Премьер также объявил ограничение на передвижение и массовое скопление людей и запретил навещать родственников.

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По словам премьер-министра, более строгие меры, включая увеличение количества неработающих организаций, будут введены до 4 мая, но власти не смогут отменить карантин до 1 июня.

«Мы поэтому продлим ограничения еще на четыре недели после 4 мая, другими словами, до 1 июня», — заявил премьер-министр, добавив, что после этого, при условии снижения числа зараженных, власти начнут рассматривать постепенное снятие введенных ограничений.

По данным министерства здравоохранения Сингапура, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 9 тысяч, за последние сутки было зарегистрировано 1111 новых случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

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