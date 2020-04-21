13:53 (мск), источник: Коммерсантъ
В мире обсуждают исчезновение лидера КНДР
Южнокорейское
В то время как японские и американские официальные источники допускают возможность болезни Ким Чен Ына, администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина попыталась дезавуировать информацию Daily NK. После всеобщих выборов 15 апреля власти Южной Кореи ждут возобновления диалога с КНДР, делая ставку на «личную химию» между двумя лидерами.
«Насколько я понимаю, он боролся с
По данным собеседника издания, в настоящее время Ким Чен Ын проходит реабилитацию на вилле в курортном уезде Хянсан в 100 км к
Несмотря на то что Daily NK не входит в список ведущих южнокорейских СМИ и ссылается на единственного анонимного собеседника, новость о болезни северокорейского лидера во вторник облетела регион и не осталась незамеченной в США.
Телекомпания CNN приводит слова источника в администрации президента Трампа, подтвердившего, что Вашингтон изучает разведданные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына и допускает, что его жизни может угрожать серьезная опасность.
Схожее заявление сделал на
«Мы знакомы с такими сообщениями. Происходящее вокруг Северной Кореи вызывает у нас значительный интерес, мы прилагаем усилия к сбору и анализу информации, тесно координируя свои действия с США», — заявил Суга.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын не участвовал в традиционной церемонии, проходившей в Кымсусанском дворце Солнца, впервые за многие годы. В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике полторы недели назад — 11 апреля, когда он проводил заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики, о котором сообщали северокорейские СМИ.
Впрочем, на более продолжительное время — почти на полтора месяца — Ким Чен Ын уже «исчезал», это было в 2014 году. Тогда он вновь появился на публике, опираясь на трость. Северокорейские официальные источники ситуацию не комментировали, а южнокорейская разведка тогда сообщала, что ему удалили кисту с лодыжки.
Примечательно, что наиболее сдержанную реакцию сообщение южнокорейского
Напомним, что два года назад, 27 апреля 2018 года, лидеры двух Корей провели «историческую встречу» в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, подписав Декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
В этом документе говорилось о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, подписания мирного договора между Севером и Югом, развития сотрудничества в гуманитарной сфере и полного прекращения пропаганды на границе КНДР и Республики Корея. Однако в конце прошлого года диалог Севера и Юга окончательно зашел в тупик, в связи с чем южнокорейская оппозиция и часть силовиков стали обвинять президента Мун Чжэ Ина в неоправданном «заигрывании с диктатором» и даже предательстве национальных интересов.
Между тем в Сеуле дают понять, что убедительная победа правящей в стране Демократической партии на недавних парламентских выборах создает новые предпосылки для перезапуска мирного процесса.
Как заявил в понедельник на
Сергей Строкань