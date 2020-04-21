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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В мире обсуждают исчезновение лидера КНДР

Южнокорейское интернет-издание Daily NK со ссылкой на неназванный источник во вторник сообщило об ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Новость о том, что Ким Чен Ын, отсутствовавший 15 апреля на торжествах по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена, серьезно болен, мгновенно облетела Сеул, Токио и Вашингтон.

Источник: AP 2020

В то время как японские и американские официальные источники допускают возможность болезни Ким Чен Ына, администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина попыталась дезавуировать информацию Daily NK. После всеобщих выборов 15 апреля власти Южной Кореи ждут возобновления диалога с КНДР, делая ставку на «личную химию» между двумя лидерами.

«Насколько я понимаю, он боролся с сердечно-сосудистыми проблемами с августа прошлого года, но его состояние ухудшилось», — цитирует Daily NK неназванный источник.

По данным собеседника издания, в настоящее время Ким Чен Ын проходит реабилитацию на вилле в курортном уезде Хянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна после перенесенной 12 апреля в специализированной больнице операции на сердце, куда на прошлой неделе были срочно вызваны лучшие кардиохирурги страны.

По версии Daily NK, вместе с Ким Чен Ыном находятся более 30 членов его личной охраны и большое количество сотрудников первого управления охраны КНДР.
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Несмотря на то что Daily NK не входит в список ведущих южнокорейских СМИ и ссылается на единственного анонимного собеседника, новость о болезни северокорейского лидера во вторник облетела регион и не осталась незамеченной в США.

Телекомпания CNN приводит слова источника в администрации президента Трампа, подтвердившего, что Вашингтон изучает разведданные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына и допускает, что его жизни может угрожать серьезная опасность.

Схожее заявление сделал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы знакомы с такими сообщениями. Происходящее вокруг Северной Кореи вызывает у нас значительный интерес, мы прилагаем усилия к сбору и анализу информации, тесно координируя свои действия с США», — заявил Суга.

Поводом для новой волны заявлений и комментариев на тему болезни Ким Чен Ына стало его отсутствие 15 апреля на торжествах в Пхеньяне по случаю Дня Солнца — празднования 108-летия со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын не участвовал в традиционной церемонии, проходившей в Кымсусанском дворце Солнца, впервые за многие годы. В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике полторы недели назад — 11 апреля, когда он проводил заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики, о котором сообщали северокорейские СМИ.

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Впрочем, на более продолжительное время — почти на полтора месяца — Ким Чен Ын уже «исчезал», это было в 2014 году. Тогда он вновь появился на публике, опираясь на трость. Северокорейские официальные источники ситуацию не комментировали, а южнокорейская разведка тогда сообщала, что ему удалили кисту с лодыжки.

Примечательно, что наиболее сдержанную реакцию сообщение южнокорейского интернет-издания Daily NK вызвало в самой Южной Корее. «До сих пор внутри Северной Кореи не наблюдается ничего необычного. Нам нечем подтвердить слухи о проблемах со здоровьем у председателя Кима», — заявил официальный представитель президентской администрации Кан Мин Сок. Другой правительственный источник, которого цитирует ведущее южнокорейское агентство «Ренхап», назвал сообщения о том, что Ким Чен Ын серьезно болен «неправдой».

Стремление официального Сеула дистанцироваться от вброса Daily NK вполне объяснимо: он мог быть инициирован противниками президента Мун Чжэ Ина во главе с экс-президентом Пак Кын Хэ, подвергающими действующую администрацию жесткой критике за попытки сближения с Севером.

Напомним, что два года назад, 27 апреля 2018 года, лидеры двух Корей провели «историческую встречу» в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, подписав Декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

В этом документе говорилось о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, подписания мирного договора между Севером и Югом, развития сотрудничества в гуманитарной сфере и полного прекращения пропаганды на границе КНДР и Республики Корея. Однако в конце прошлого года диалог Севера и Юга окончательно зашел в тупик, в связи с чем южнокорейская оппозиция и часть силовиков стали обвинять президента Мун Чжэ Ина в неоправданном «заигрывании с диктатором» и даже предательстве национальных интересов.

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Между тем в Сеуле дают понять, что убедительная победа правящей в стране Демократической партии на недавних парламентских выборах создает новые предпосылки для перезапуска мирного процесса.

Как заявил в понедельник на пресс-конференции по случаю предстоящей двухлетней годовщины подписания Пханмунджомской декларации советник президента Южной Кореи по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин, возобновление переговоров между Севером и Югом может произойти уже в мае-июне. В связи с этим в Сеуле рассчитывают, что к этому времени Ким Чен Ын вновь появится на публике и это позволит лидерам двух стран вновь продемонстрировать существующим между ними «личную химию».

Сергей Строкань

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