Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
17:23 (мск), источник: ТАСС

Премьер Италии объявил о необходимости носить маски до появления вакцины от коронавируса

Джузеппе Конте при этом подтвердил, что до конца недели правительство представит план постепенного выхода страны из карантина, начиная с 4 мая.

Коронавирус COVID-19
18:43 (мск)Рязанские полицейские записали клип о борьбе с коронавирусом (видео)
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 501 156 +76 737
Скончалось171 810 +5 554
Выздоровело659 732 +23 549
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 21.04
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. Необходимость носить маски и пользоваться другими средствами персональной защиты станет одним из условий возвращения Италии к нормальной жизни в условиях сохранения опасности коронавируса и в отсутствие вакцины. Об этом объявил во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в Сенате (верхней палате парламента).

Читайте также
Греф назвал дату пика коронавируса в России

«В нынешних санитарных условиях правительство выработало стратегию из пяти пунктов. И первый из них — сохранение социального дистанцирования, а также использование средств персональной защиты до тех пор, пока не появится адекватное лечение и вакцина [от коронавируса]», — сказал Конте.

Глава правительства подтвердил, что до конца недели представит план постепенного выхода страны из карантина, начиная с 4 мая. «Будут и новые нормы, касающиеся социального дистанцирования, поскольку мы понимаем, как сложно гражданам продолжать следовать всем правилам, направленным на пресечение распространения заражения», — добавил он.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 181 тыс., из которых более 24 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 49 тыс. излечились.

Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
Во время загрузки произошла ошибка.
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 21.04
 Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек
В России нефтяники стали продавать бензин в убыток
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 50 000 человек
Хитрость банков. Чем сейчас опасно досрочное погашение кредита
В мире обсуждают исчезновение лидера КНДР
Турецкие отели пересмотрят систему all Inclusive
Ученые рассказали, как выглядел последний «потоп»
Северный Ледовитый океан избавится ото льда
Роспотребнадзор дал рекомендации магазинам
Здоровье
Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом Смертность при этом, вероятно, намного ниже.
Hi-Tech
Масштабные маневры флота США попали на фото Полеты морской авиации выглядят впечатляюще
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию «Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус
Новости партнеров
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Примадонна сняла редкое видео в спальне Лизы
Леди
Орбакайте в парике из перьев произвела фурор (фото) Необычный образ певицы удивил фанатов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь