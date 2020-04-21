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21 апреля, источник: Lenta.Ru

Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса

Президент США Доналд Трамп временно отменит выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в стране, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

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00:42 (мск)В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
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Инфицировано2 546 527 +77 794
Скончалось175 812 +6 018
Выздоровело678 557 +33 458
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:39 MSK, 21.04
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Источник: Reuters

Ограничение вступит в силу во вторник, 21 апреля, по местному времени и затронет десятки тысяч людей. Также глава государства намерен запретить въезд в страну на 90 дней для тех, кто хочет получить рабочие визы.

При этом запрет не коснется мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто «напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок».
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Ранее американский лидер пообещал приостановить иммиграцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал он.

По состоянию на вечер 21 апреля в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом. Больше всего инфицированных находятся в США (788 тысяч), Испания (204 тысячи), Италия (181 тысяча), Франция (156 тысяч) и Германия (147 тысяч).

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