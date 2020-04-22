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03:20 (мск), источник: Ведомости

Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты

Сенат конгресса США единогласно одобрил выделение $484 млрд дополнительной помощи для пострадавшей от коронавируса экономики США. Общий объем мер поддержки таким образом достигнет суммы около $3 трлн, передает Reuters.

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Инфицировано2 561 915 +88 706
Скончалось177 200 +7 158
Выздоровело681 216 +35 204
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:38 MSK, 22.04
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Источник: AP 2020

Новые меры помощи вошли в программу защиты зарплат и закон об усилении медицинского обслуживания. Они предусматривают выделение $321 млрд на кредитование малого бизнеса, $60 млрд на отдельную программу экстренного кредитования малых предприятий, $75 млрд на больницы и $25 млрд на тестирование на коронавирус. Ожидается, что Палата представителей проголосует за новый пакет мер 23 апреля, в четверг.

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Лидеры конгресса заявили, что больше денег для помощи малым предприятиям потребовалось после того, как первоначальный фонд их поддержки $350 млрд исчерпался.

Президент США Дональд Трамп призвал законодателей действовать быстро и написал в своем Twitter, что после одобрения им этого законопроекта начнет обсуждать с конгрессом налоговые льготы для государственных и местных органов власти.

Они должны защитить их от потерь доходов из-за СOVID-19 и помочь в расходах на инфраструктуру, необходимую для борьбы с коронавирусом и преодоления кризиса.

Законопроект о новом пакете мер станет четвертым крупным законодательным актом, принятым, чтобы облегчить тяжелые экономические и личные потери от коронавирусной инфекции. СOVID-19, по данным агентства, убила более 42 000 американцев и оставила более 22 миллионов человек без работы.

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