Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты

Новые меры помощи вошли в программу защиты зарплат и закон об усилении медицинского обслуживания. Они предусматривают выделение $321 млрд на кредитование малого бизнеса, $60 млрд на отдельную программу экстренного кредитования малых предприятий, $75 млрд на больницы и $25 млрд на тестирование на коронавирус. Ожидается, что Палата представителей проголосует за новый пакет мер 23 апреля, в четверг.
Лидеры конгресса заявили, что больше денег для помощи малым предприятиям потребовалось после того, как первоначальный фонд их поддержки $350 млрд исчерпался.
Президент США Дональд Трамп призвал законодателей действовать быстро и написал в своем Twitter, что после одобрения им этого законопроекта начнет обсуждать с конгрессом налоговые льготы для государственных и местных органов власти.
Они должны защитить их от потерь доходов из-за СOVID-19 и помочь в расходах на инфраструктуру, необходимую для борьбы с коронавирусом и преодоления кризиса.
Законопроект о новом пакете мер станет четвертым крупным законодательным актом, принятым, чтобы облегчить тяжелые экономические и личные потери от коронавирусной инфекции. СOVID-19, по данным агентства, убила более 42 000 американцев и оставила более 22 миллионов человек без работы.