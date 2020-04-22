Комитет Сената США поддержал выводы разведки о российском вмешательстве в американские выборы

Основной задачей сенатского комитета при составлении этой части доклада не было установление самого факта вмешательства и участия в нем российского президента — сенаторы ставили себе задачу выяснить, насколько представленный в 2016 году доклад американской разведки об этом вмешательстве соответствовал истине. Сенаторы изучили и источники, использованные разведчиками для составления доклада, и их методы, и действия и поступки российской стороны.
«Комитет установил, что доклад разведсообщества являет собой цельный и грамотно составленный разведывательный документ о беспрецедентном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году», — говорится в итоговой части опубликованного сенаторами документа.
Там же отмечается, что все выводы разведки подкреплены разведданными из различных источников, однако с «доказательствами различной степени убедительности».
Особенно примечательна в докладе часть, посвященная целям и задачам российского руководства. Полную картину составить трудно — в рассекреченной части доступны лишь пять утверждений, а шесть или семь вымараны. Некоторые выводы, однако, сделать можно.
«Комитет установил, что и конкретные разведданные, и анализ по открытым источникам поддерживают тезис о том, что президент Путин одобрял и направлял некоторые аспекты этой кампании», — говорится в рассекреченной части соответствующей подглавки.
Там же указывается, что исходя из разведданных, а также анализа «репортажей государственных СМИ», «публичных комментариев российских лидеров», Москва оказывала предпочтение Дональду Трампу и ставила своей задачей очернение его оппонента — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Отдельно сенаторы упомянули и о разногласиях, которые возникли между некоторыми американскими разведывательными сообществами по вопросу целей вмешательства России в американские выборы. «Аналитические разногласия были разумными, прозрачными, и открыто обсуждались как агентствами, так и отдельными аналитиками», — говорится в этой части. Там отмечается, что ЦРУ и ФБР сделали свои выводы с «высокой долей уверенности», в то время как АНБ пришло к этим выводам с «умеренной долей уверенности».
Это уже четвертый доклад о российском вмешательстве, выпущенный сенатским комитетом — ранее выходили доклады о вмешательстве Москвы в инфраструктуру для выборов, использовании Россией социальных сетей для целей такого вмешательства, и об американском ответе на эти действия.
Вскоре ожидается выход пятой, заключительной части — в нем сенаторы должны оценить координацию действий Москвы и президентского штаба Дональда Трампа.
900-страничный черновик уже утвержден, в данный момент разведсообщество вымарывает оттуда сведения, разглашение которых считает нежелательным.
Публикация этого доклада примечательна тем, что за нее единогласно проголосовал комитет, возглавляемый сенатором-республиканцем, однопартийцем главы государства — то есть, его политические союзники поддержали тезис о том, что российская поддержка была направлена именно в помощь Трампу. Сам президент неоднократно подвергал сомнениям выводы разведки, в том числе по вопросу российского вмешательства.
Он, в частности, называл «фальшивкой» сведения о том, что Россия ставила себе целью помощь его кампании, и настаивал, что подобные утверждения — политическое оружие в руках демократов. Более того, по поручению президента министерство юстиции ведет расследование, правда ли ЦРУ и другие разведслужбы переоценили масштаб помощи, оказанный Трампу Россией, а директором Национальной разведки в феврале 2020 года был назначен лояльный Дональду Трампу бывший посол США в Германии Ричард Гренелл без опыта работы в разведке.
В 2018 году республиканцы из Палаты представителей выпустили свой доклад, в котором было указано, что в изначальном отчете разведки есть «значительные изъяны в разведывательной работе, которые подрывают доверие к выводам о стратегической цели президента Владимира Путина во время вмешательства в американские выборы». В этот раз республиканец, лидер комитета Сената по разведке, выступил с противоположным заявлением. Он также призвал США опасаться новых попыток вмешательства России и «ее подражателей».
«Тот факт, что у вас есть целый комитет с людьми от Джона Корнина и Тома Коттона (республиканцы — “Ъ”) до Дианы Файнстайн и Рона Уайдена (демократы — “Ъ”), который приходит к однозначному выводу об истинности и доказанности доклада разведки, очень важен, учитывая постоянные вопросы о том, что русские делали и как они это делали», — прокомментировал публикацию независимый сенатор Ангус Кинг.
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