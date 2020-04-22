Трамп готов связаться с Ким Чен Ыном, чтобы выяснить состояние его здоровья

«Я надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо стране. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально, — сказал Дональд Трамп на брифинге.— Я не знаю, соответствуют ли действительности нынешние сообщения».
Президент США отметил, что не доверяет сообщениям CNN. Накануне телеканал сообщил, что об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.
Он пропустил празднование дня рождения деда Ким Ир Сена 15 апреля, что вызвало спекуляции по поводу его благополучия.
Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел процедуру, связанную с сердечно-сосудистой системой. В настоящее время лидер КНДР восстанавливается на вилле в уезде Хянсан.
Южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на правительственного чиновника сообщило, что северокорейский лидер не был серьезно болен.