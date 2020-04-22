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04:39 (мск), источник: Интерфакс

Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Американский штат Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и требует возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», вызванные пандемией, сообщает The Hill.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 563 384 +86 468
Скончалось177 415 +7 118
Выздоровело681 477 +34 738
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:39 MSK, 22.04
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Источник: AP 2020

«COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания», — говорится в опубликованном изданием иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия.
Эрик Шмитт
генеральный прокурор штата Миссури

Генпрокурор добавил, что в Миссури воздействие вируса очень реально — тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

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Помимо возмещения ущерба, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

«В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, подавляли важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже хранили средства индивидуальной защиты, тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой», — продолжает Шмитт.

По данным на вторую половину вторника, в штате было инфицировано более шести тысяч человек и более 220 умерло.

Пекин подвергся резкой критике со стороны законодателей в Вашингтоне и по всей территории США в связи с утверждениями о том, что он преуменьшил первоначальные масштабы вспышки болезни в Китае.

Считается, что более раннее предупреждение могло бы помочь другим странам подготовиться лучше.
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Почти два десятка законодателей-республиканцев потребовали в понедельник, чтобы администрация президента США Дональда Трампа передала дело против Китая в Международный суд. Несколько частных групп также инициировали свои собственные иски против Китая из-за коронавируса.

Китай отклонил критику по поводу своего обращения с коронавирусом, назвав комментарии американских законодателей бесполезными.

«Международное сообщество может победить вирус только в том случае, если оно сможет оставаться единым и сотрудничать, чтобы предпринять согласованные усилия. Нападая и дискредитируя другие страны, мы просто теряем время и не можем спасти потерянные жизни», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан телеканалу Fox News.

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