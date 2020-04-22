Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники - о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
13:35 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 580 729 +85 814
Скончалось178 371 +7 122
Выздоровело693 093 +35 084
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что всероссийское голосование по поправкам в конституцию, вероятно, отложат до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня (дата Парада Победы в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).

«Вы знаете, что сроки перенесены, здесь нечего обсуждать. И новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то таком решенном вряд ли можно. Потому что где-то, наверное, до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения», — сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли сейчас перенос срока голосования и обозначается ли диапазон новых дат для его проведения.

Его также попросили уточнить, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате.

«Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но, вместе с этим, это же не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования», — подчеркнул Песков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Планете угрожает голод из-за пандемии коронавируса
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 5 236
Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19
Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры
Почти 70% россиян готовы голосовать за поправки к Конституции
Самые удивительные места на Земле показали на фото
«Капсула» от Mail.ru появилась в продаже
СМИ узнали, в каких регионах школьники вернутся к учебе
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Что умеет самый красивый телевизор? Украшение твоей комнаты
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 255
Настоящие пропагандисты 145
Христос воскресе ! 99
Век гопника недолог 80
Кино
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли Актриса заинтриговала подписчиков снимком в инстаграме
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Коронавирус пришел за Винокуром
Лолита попала в психбольницу
Популярные темы на «Детях»
Кто-нибудь знает женщин, которые никогда не работали? 224
Синонимично-свободная угадайка 207
Фотоуроки: обсуждение фотографий 139
В женском обличье: как выглядели бы знаменитые мужчины, если бы поменяли пол? 128
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь