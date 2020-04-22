В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что всероссийское голосование по поправкам в конституцию, вероятно, отложат до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня (дата Парада Победы в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).
«Вы знаете, что сроки перенесены, здесь нечего обсуждать. И новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то таком решенном вряд ли можно. Потому что где-то, наверное, до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения», — сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли сейчас перенос срока голосования и обозначается ли диапазон новых дат для его проведения.
Его также попросили уточнить, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате.
«Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но, вместе с этим, это же не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования», — подчеркнул Песков.