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13:47 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин остался недоволен подготовкой больниц в регионах к борьбе с COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал неудовлетворительными результаты работы по обеспечению медорганизаций в регионах оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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Источник: РИА "Новости"

«Президент давал соответствующее поручение, правительство определило срок исполнения — 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Он отметил, что многие руководители регионов подошли формально к расчетам по оснащению клиник оборудованием.

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест», — сказал Мишустин.

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Источник:©Аргументы и факты
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