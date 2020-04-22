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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса. Решение о выделении денег приняла Европейская комиссия. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает hromadske.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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Источник: AFP 2020
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Он назвал помощь на борьбу с эпидемией «беспрецедентной по объему».

«Решение ЕС — это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», — заявил Зеленский.

Решение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Сразу после этого Киев получит первый транш от ЕС на сумму 600 миллионов евро. Второй такой же транш поступит, когда Украина выполнит ряд условий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что два миллиона граждан страны потеряли работу во время карантина, введенного из-за коронавируса. Он также заявил, что «масочный режим», введенный для борьбы с распространением инфекции, продлится два года.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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