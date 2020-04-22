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14:22 (мск), источник: РИА Новости

На Украине введут электронный контроль соблюдения самоизоляции

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Правительство Украины вводит электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами вместо их обязательной обсервации, заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

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Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 580 729 +85 814
Скончалось178 371 +7 122
Выздоровело693 093 +35 084
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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Источник: РИА Новости

Правительство одобрило соответствующее постановление.

«На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью (электронной системы-ред.) “ДІЯ” (“Действие”). Похожую модель внедрили у себя некоторые страны Европы и мира», — заявил премьер.

Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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