На Украине введут электронный контроль соблюдения самоизоляции

Правительство одобрило соответствующее постановление.
«На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью (электронной системы-ред.) “ДІЯ” (“Действие”). Похожую модель внедрили у себя некоторые страны Европы и мира», — заявил премьер.
Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.