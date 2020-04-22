14:57 (мск), источник: Интерфакс
Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером Украины
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU —
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать
«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», — написал политик.
Также Саакашвили сообщил, что представит в Верховной раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками.
«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав
Он отметил, что также надеется использовать свой международный опыт в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины.