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17:04 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт считает, что назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины связан с желанием властей улучшить пошатнувшийся имидж президента Владимира Зеленского на Западе, а также сбалансировать влияние главы МВД Арсена Авакова, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Источник: РИА Новости

Ранее Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, и пообещал представить в Раде свою программу изменений в стране. По данным источников издания «Украинская правда», назначение Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу.

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«Это вероятное назначение, о котором уже говорят месяц. Этому есть две причины. Первая причина — это улучшить имидж Зеленского и его команды на Западе, который пошатнулся после отставок Рябошапки и Гончарука (бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки и бывшего премьера Алексея Гончарука — ред.), понятных и приемлемых для Запада фигур. Саакашвили с его набором связей на Западе способен улучшить этот имидж. Вторая причина, почему его могут назначить именно в кабмин — это поиск баланса для Авакова, у которого сегодня в правительстве нет конкурентов в плане опыта и влиятельности. В силу своей харизмы Саакашвили вполне может составить Авакову конкуренцию», — сказал Бортник РИА Новости.

По его мнению, электорально такой шаг никак не отобразится на рейтинге властей, так как Саакашвили не очень популярен на Украине.

«В то же время Саакашвили — это фигура, которая не уступает Зеленскому ни в амбициях, ни в опыте, поэтому риск того, что рано или поздно между ними возникнут трения, такой же существенный, как это было с Петром Порошенко», — добавил эксперт.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

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