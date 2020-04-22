Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Я думала, что больше не могу»Медсестра рассказала о борьбе с COVID-19 в Лондоне
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
19:44 (мск), источник: РИА Новости

Собянин призвал к активной борьбе с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить минимальный объем коечного фонда для зараженных COVID-19 в регионах РФ, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
20:44 (мск)Мэрия Москвы подтвердила смерть врача от коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 603 147 +101 991
Скончалось180 784 +8 974
Выздоровело701 426 +41 694
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«Мы, надеясь на лучшее, все равно должны готовиться к худшему, как мы, собственно, и принимали в свое время решение, Михаил Владимирович (Мишустин), по вашему поручению, когда выпустили распоряжение по минимальному объему коечного фонда по каждому субъекту, и стандарт обеспеченности. Я бы обратил внимание, что там было требование и слова “минимальное значение”. Это не оптимальное и не максимальное, это минимальное значение для того, чтобы хотя бы эту работу начать активно разворачивать. Под это минимальное значение и было и финансирование субъектам РФ. Мы видим неоднородность развития ситуации, и по ряду регионов, скорее всего, это минимальное значение необходимо пересмотреть, подстраховаться, что очень важно», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы России
Во время загрузки произошла ошибка.
19:27 (мск)© Ньюстюб
 В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Собянин предложил ввести пропуска во всех регионах России
В Израиле ужесточат карантинные меры
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Жизнь и борьба за революцию Владимира Ленина. Фотогалерея
Эксперт: назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Американский смартфон-флагман с камерой на 108 Мп (цена) Собрали все самое важное!
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 256
О форуме и не только 164
Настоящие пропагандисты 145
Христос воскресе ! 99
Кино
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой Актер рассказал о проблемах с алкоголем, громких романах и предательстве
Новости партнеров
Сын Понаровской протянет еще недели три
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Коронавирус пришел за Винокуром
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Дети
70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом 37-летняя супруга артиста родила ребенка
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь