Россия выступила против манипулирования в ООН темой изменения климата

В среду в ООН прошло заседание СБ по так называемой формуле Арриа. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Заседание, посвященное тому, что может сделать ООН, «чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом», созвали Франция, Германия, Доминикана, Эстония, Бельгия, Великобритания, Тунис, Нигер, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании, которое велось по видеосвязи, предложил генсеку организации учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности. При этом он заявил, что последствия изменения климата углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля.
Называть изменение климата «основным фактором риска для международного мира и безопасности» — это преувеличение и чрезмерное упрощение одновременно. Это просто отвлекает время и ресурсы Совета Безопасности от устранения коренных причин конфликтов.
«Поэтому мы не считаем разумным растягивать повестку Совета Безопасности и рассуждать на общие темы. Совет Безопасности уполномочен обсуждать конфликтные ситуации в конкретной стране и выявлять конкретные причины возникновения этих конфликтов», — указал он.
По его словам, «изменение климата не должно использоваться в качестве инструмента для отвлечения дискуссий по конкретным странам от устранения очевидных и общепризнанных причин их нестабильности».
Кроме того, зампостпреда отреагировал на инициативу некоторых государств сделать проблему изменения климата регулярным предметом обсуждения в Совете Безопасности. Он обратился к тем, кто выступает за создание новых стратегий оценки рисков и управления рисками.
«Можно ли считать, что в рамках этого вопроса они также хотели бы обсудить увеличение донорского финансирования? Уверены ли они в существовании повсеместной связи между изменением климата и безопасностью?» — отметил Чумаков.
«Если это так, что конкретно они ожидают от оценок рисков? Есть ли у них научные данные, которыми они могли бы поделиться в этой связи? А если нет, то почему ожидается, что мы согласимся, что эта связь универсальна, а не обусловлена конкретными страновыми случаями», — заключил он.