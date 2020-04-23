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06:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:38 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 627 630 +63 592
Скончалось183 336 +5 912
Выздоровело711 144 +29 320
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Источник: AP 2020

Он сообщил, что подписал документ непосредственно перед брифингом, на котором сделал это объявление.

Это послужит гарантией, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика начнет восстановление.
Дональд Трамп
(цитата по Reuters)
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Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт, дающих разрешение на постоянное жительство в Соединенных Штатах. Также сообщалось о намерении приостановить въезд в страну по большей части рабочих виз. Позже президент США подтвердил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну минимум на 60 дней.

Трамп проводил политику ужесточения выдачи виз для иностранцев и до пандемии коронавируса. Количество виз, выданных иностранцам за границей, желающим иммигрировать в США, сократилось примерно на 25% — с 617 тыс. в 2016 году до 462 тыс. в 2019 году.

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