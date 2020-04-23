Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Он сообщил, что подписал документ непосредственно перед брифингом, на котором сделал это объявление.
Это послужит гарантией, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика начнет восстановление.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи
Трамп проводил политику ужесточения выдачи виз для иностранцев и до пандемии коронавируса. Количество виз, выданных иностранцам за границей, желающим иммигрировать в США, сократилось примерно на 25% — с 617 тыс. в 2016 году до 462 тыс. в 2019 году.