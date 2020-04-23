Пенс объявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Соединенные Штаты достигли прогресса в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в среду
«Мы продолжаем фиксировать сокращение [уровня заболеваемости] в крупнейших городских агломерациях страны, которые наиболее пострадали [от заболевания]. Показатели остаются низкими в штате
«Количество положительных результатов [при обследовании на выявление коронавируса] сокращается, что обнадеживает нас, как и падение случаев заболевания», — отметил Пенс.
По его мнению, улучшение ситуации удалось добиться благодаря тому, что американцы соблюдают рекомендации специалистов.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 840 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 46,5 тыс. человек.