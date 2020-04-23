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04:54 (мск), источник: ТАСС

Пенс объявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/ — Американцы соблюдают рекомендации специалистов, отметил вице-президент страны.

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Источник: Reuters

Соединенные Штаты достигли прогресса в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Белом доме.

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«Мы продолжаем фиксировать сокращение [уровня заболеваемости] в крупнейших городских агломерациях страны, которые наиболее пострадали [от заболевания]. Показатели остаются низкими в штате Нью-Йорк. Коннектикут уже, судя по всему, прошел пик [заболевания]", — отметил вице-президент. По его данным, ситуация стала заметно лучше в Хьюстоне, Сиэтле и Детройте, а также штате Луизиана.

«Количество положительных результатов [при обследовании на выявление коронавируса] сокращается, что обнадеживает нас, как и падение случаев заболевания», — отметил Пенс.

По его мнению, улучшение ситуации удалось добиться благодаря тому, что американцы соблюдают рекомендации специалистов.

Вице-президент подчеркнул, что их необходимо выполнять, чтобы как можно скорее возобновить работу предприятий в стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 840 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 46,5 тыс. человек.

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