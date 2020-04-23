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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2020

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.

Утечка, как предполагают американские ведомства, связана с проектом стратегии взаимодействия России и стран ОПЕК, которая привела к заключению сделки об ограничении добычи.

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Источники агентства отмечают, что ставки делали неофициальные российские лица. В то же время один из них говорит, что попавшие под подозрения трейдеры привлекают связанных с Кремлем людей. Подозрение вызывал тот факт, что ранее эти лица не делали ставок на нефтяные фьючерсы.

Проверка касается операций на биржевой группе CME Group. Туда входит в том числе и Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX, где торгуется американский сорт нефти WTI.

В России обвал цен на нефть связывают с биржевыми спекуляциями и картельным сговором. Об этом говорили зампред Совета безопасности России, бывший глава правительства Дмитрий Медведев, министр энергетики Александр Новак и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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