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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин отметил необходимость своевременной помощи гражданам

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал Путин.

Он добавил, что планирует вместе с представителями банков­ского сообщества обсудить, как реализуются предло­женные меры поддержки граждан и экономики, как выстраивается работа правительства, регионов и бизне­са по этому направлению.

«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредит­ные каникулы, а предприни­матели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыпол­нимые требования, и это — далеко не единичные случаи», — добавил президент.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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