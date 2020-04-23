Путин отметил необходимость своевременной помощи гражданам

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал Путин.
Он добавил, что планирует вместе с представителями банковского сообщества обсудить, как реализуются предложенные меры поддержки граждан и экономики, как выстраивается работа правительства, регионов и бизнеса по этому направлению.
«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это — далеко не единичные случаи», — добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.