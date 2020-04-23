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20:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

Министерство труда США опубликовало очередной отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 671 024+59 842
Скончалось186 372+5 137
Выздоровело730 210+26 698
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Источник: Reuters

За последнюю отчетную неделю, завершившуюся 18 апреля, за пособием обратились 4,4 млн американцев. Таким образом, с начала карантина, введенного в стране пять недель назад, общее число заявок составило уже более 26 млн штук.

При этом реальный уровень безработицы гораздо выше, отмечают аналитики. Во-первых, к 13 марта в США уже было 7,1 млн безработных. Таким образом, общее число безработных с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 млн. А значит, уровень безработицы в стране достиг 20,6% — это самый высокий показатель с 1934 года. Старший экономист Capital Economics Пол Эшворт, чье мнение приводит CNBC, считает, что через две недели, когда будет опубликован отчет об уровне безработицы в стране, этот показатель составит 23%. Такого в истории США еще не было. В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.

Во-вторых, как отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные цифры потерянных из-за коронавируса рабочих мест будут видны еще не скоро. «Мы знаем, что десятки миллионов американцев потеряли свою работу. Еще больше людей пострадали: им либо сократили рабочие часы, либо сократили зарплаты», — цитирует The Wall Street Journal старшего экономиста Glassdoor Дэниела Чжао.

Кирилл Сарханянц.

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