Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

За последнюю отчетную неделю, завершившуюся 18 апреля, за пособием обратились 4,4 млн американцев. Таким образом, с начала карантина, введенного в стране пять недель назад, общее число заявок составило уже более 26 млн штук.
При этом реальный уровень безработицы гораздо выше, отмечают аналитики. Во-первых, к 13 марта в США уже было 7,1 млн безработных. Таким образом, общее число безработных с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 млн. А значит, уровень безработицы в стране достиг 20,6% — это самый высокий показатель с 1934 года. Старший экономист Capital Economics Пол Эшворт, чье мнение приводит CNBC, считает, что через две недели, когда будет опубликован отчет об уровне безработицы в стране, этот показатель составит 23%. Такого в истории США еще не было. В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Во-вторых, как отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные цифры потерянных из-за коронавируса рабочих мест будут видны еще не скоро. «Мы знаем, что десятки миллионов американцев потеряли свою работу. Еще больше людей пострадали: им либо сократили рабочие часы, либо сократили зарплаты», — цитирует The Wall Street Journal старшего экономиста Glassdoor Дэниела Чжао.