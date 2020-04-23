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21:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», — сказано в распоряжении правительства, копия которого опубликована в Telegram-канале «Единой России».

Ранее правительство сократило число заместителей главы Минпромторга на одного. Денис Мантуров тогда сообщал, что господин Овсянников больше не будет участвовать в работе министерства. По его словам, «такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня».

Напомним, 5 апреля господин Овсянников нагрубил сотрудникам полиции в аэропорту Ижевска, после чего был задержан и обвинен в мелком хулиганстве. «Единая Россия» исключила его из партии. Позже он заявил, что никаких «дебошей» не устраивал, но при этом извинился за использование нецензурной лексики. Он также согласился с требованием об увольнении.

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