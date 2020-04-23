21:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Лидеры ЕС утвердили план по спасению экономики на 540 миллиардов евро
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Кроме того, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, которая пострадала
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия задумала план на два триллиона евро по выводу ЕС из вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.
В конце марта аналитики Bloomberg пришли к выводу, что еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности