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21:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Лидеры ЕС утвердили план по спасению экономики на 540 миллиардов евро

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу по спасению европейской экономики объемом в 540 миллиардов евро. Программа будет запущена 1 июня. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:31 MSK, 23.04
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Источник: Reuters

Кроме того, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. По словам Мишеля, вопрос является срочным.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия задумала план на два триллиона евро по выводу ЕС из вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

В конце марта аналитики Bloomberg пришли к выводу, что еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. Так, индекс деловой активности (PMI) в Европе упал до минимума с 1998 года и установил антирекорд в истории наблюдений в связи с эпидемией COVID-19.

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